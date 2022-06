Terror y ciencia ficción se fusionan en la nueva apuesta del director de Get Out y Us.

Tal como ha venido siendo con cada una de sus películas, la intriga y el horror se mantienen como los recursos principales para la promoción de la nueva película del director Jordan Peele, NOPE.

Sobre la historia hay poco para decir, pero ha sido presentada como el seguimiento a dos residentes de un remoto pueblo en el interior de California que realizan un descubrimiento tan insólito como escalofriante.

El director de Get Out y Us ahora apuesta por la ciencia ficción para presentar un combinado en el que entran en juego no sólo las atmósferas sino que también unos extraterrestres.

Steven Yeun, Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Terry Notary y Donna Mills, figuran en los roles protagónicos de la apuesta que tiene proyectado su estreno para el 21 de julio en Chile.