Myriam Hernández entregó emocionante interpretación de "La Fuerza del Amor" para la Teletón 2020

Myriam Hernández también se sumó a la Teletón 2020 este sábado, concretando una breve presentación en vivo desde su casa.

La cantante nacional ofreció una versión acústica de su hit "La Fuerza del Amor", acompañada de su hijo Jorge Saint-Jean, de 25 años.

Una vez más un artista emocionó a todos los rostros que estaban conectado a través de videollamada y también los puso cantar también.

Así se vivió el emocionante momento:

La participación de Myriam Hernández sacó aplausos no sólo de los rostros televisivos que estaban en la transmisión, también de parte de la gente que estaba viendo en sus casas.

Estos fueron algunos de los comentarios:

Grande Myriam Hernández en @Teleton no la había visto antes en teletón. Lindo momento.

Myriam Hernández es guapisima, la tv no le hace mucha justicia, en persona es una belleza!! #Teleton2020 #teletonteacompaña

No hay Teleton en que no destaque el lenguaje de señas �� un gran abrazo interpretando a Myriam Hernández #Teleton2020 #teletonchile pic.twitter.com/u0AAOzzZOJ

Myriam Hernández es como un placer culpable, dices que no te gusta, pero te sabes todas sus canciones en silencio #teletonchile #Teleton2020

Pucha que me gustan algunas canciones de Myriam Hernández... ����

No me gusta Myriam Hernandez, pero no se piede negar que tiene una bella voz. #teletonchile