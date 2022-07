Cada semana son múltiples los hits debutantes en el escenario de la música mundial. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos de los distintos géneros que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están las novedades del productor musical EDM Steve Aoki, quien ahora se reúne con KAAZE; también está lo nuevo de Carlos Rivera en conjunto con Carlos Vives; y el homenaje a su madre de Rina Sawayama.

Las audiencias tienen una amplia variedad para disfrutar y mientras se acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales.

Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no dejan de presentar los exponentes de las más diversas latitudes.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Steve Aoki ft. KAAZE - Whole Again

Steve Aoki y el productor sueco KAAZE unen fuerzas para una canción progresiva para la temporada de festivales Whole Again, con la participación del vocalista legendario, John Martin, conocido por su trabajo con Swedish House Mafia y Martin Garrix. Es la primera colaboración entre ambos, fusionando sus estilos para crear un nuevo himno dance eufórico.

Carlos Rivera ft. Carlos Vives - Te Soñé

La canción representa un homenaje a Tlaxcala, tierra que vio nacer a Carlos Rivera y uno de sus mayores orgullos. "Te Soñé es una canción que cuando la escribimos Julio Reyes Copello, quien además es productor de la canción y yo, se nos ocurrió llevarla al vallenato", comentó el cantante, a propósito de haber incorporado a Carlos Vives.

Rina Sawayama - Catch Me In The Air

La canción es un tributo a su madre, quien crió a Rina como madre soltera. Rina comparte, "Realmente quería escribir sobre esta extraña relación con los padres solteros – sí se cachan el uno al otro en el aire”, explica la artista.

Astronautiko - No hay otra igual

No hay otra igual es una canción íntima, donde Astronautiko junto a su guitarra va narrando la historia de una chica perdida en su existencia y a quien el músico invita a dejar de esconder su verdadera y hermosa esencia.

Built to Spill - Fool's Gold

Fool’s Gold se estrenó con un video divertido y muy oficial, dirigido por Jordan Minkoff (quien también dirigió el visual de la banda para Gonna Lose).

Cryalot - Hell Is Here

"Hell is Here es sobre derrota; representa la parte de la historia de Ícaro después de que desciende al mar. Explora el sentimiento de desesperanza e impotencia. Nuestro mundo se puede retorcer tan repentinamente en un lugar donde nuestras razones para vivir ya no nos proporcionan más alegría. Nada es lo mismo... y no será lo mismo otra vez. El infierno no está debajo de nosotros, está aquí", sostiene la cantante.