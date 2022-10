Cada semana son múltiples los hits debutantes en el escenario de la música mundial. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos de los distintos géneros que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están las novedades de Blink-182 con un adelanto de lo que será su próximo disco, Gojira tras su paso por Chile, además del material de Moral Distraída ya sin los hermanos Zicavo en su formación, entre otros.

Las audiencias tienen una amplia variedad para disfrutar y mientras se acumulan miles de reproducciones en las plataformas digitales.

Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no dejan de presentar los exponentes de las más diversas latitudes.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker confirmaron esta semana su reunión por primera vez en casi 10 años. Con formación original para una gira mundial y el próximo lanzamiento de un nuevo disco, el trío presentó este viernes su nuevo sencillo Edging, un adelanto de lo que vendrá en su próximo material de estudio.

Gojira - Our Time Is Now