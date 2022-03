Marvel ha revelado este martes las primeras imágenes de MsMarvel, la nueva serie para Disney Plus que será protagonizada por Iman Vellani.

La serie sigue a Kamala Khan, una adolescente paquistaní estadounidense de New Jersey que idolatra a Carol Danvers conocida también como Capitana Marvel, y que siempre ha luchado por encontrar su lugar en el mundo.

Todo esto cambiará cuando obtiene superpoderes como los héroes a los que siempre ha admirado y se convierte en una de las cuidadoras del universo.

Además de Villani, el elenco está compuesto por Saagar Shaikh como su hermano mayor Aamir, Mohan Kapur (la serie Disney Plus Hotstar “Crime Next Door”) y Zenobia Shroff (“The Big Sick”) como sus padres Muneeba y Yusuf, Matt Lintz (“The Walking Dead”) como su mejor amigo Bruno, y Aramis Knight (“Into the Badlands”) como el justiciero conocido como Red Dagger.

¿Cuándo se estrena MsMarvel?

Si bien en un principio MsMarvel estaba programada para estrenarse a fines de 2021, esta fue modificada producto de la pandemia para el próximo 8 de junio de 2022.

De esta manera, el programa estará más cerca de "The Marvels", la secuela cinematográfica del debut en febrero de 2023 de "Captain Marvel", que también contará con Vellani junto a Carol Danvers de Brie Larson y Monica Rambeau de Teyonah Parris.

Sin más preámbulos revisa el tráiler y el póster