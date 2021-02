¿Listo el reemplazo? Mega ya prepara programa sucesor de "Morandé con Compañía" con Fernando Godoy

Mega se está ajustando a los tiempos y decidió dar de baja a "Morandé con Compañía" y en su reemplazo concebir todo un nuevo programa que, tal como se había dicho en semanas previas a modo de rumores, será encabezado nada menos que por el actor Fernando Godoy.

El espacio, que por el momento lleva el título tentativo de “El Barrio, tu mejor compañía”, seguirá la línea de la comedia con el retorno de reconocidos rostros para su elenco como Belén Mora (“Belenaza”), Paola Troncoso y Francisco “Toto” Acuña.

Aunque en esta oportunidad tendrá una particular fijación con "la Paolita" viviendo en solitario, ya sin su hijo Miguelito, quien emprendió nuevos rumbos para probar suerte en el Manchester United, y es por eso que la querida madre ficticia deberá interactuar con todo su barrio viviendo los divertidos enredos que darán vida a los sketchs que están creando.

En conversación con El Mercurio, Godoy entregó detalles como que el nuevo programa tendrá como referente icónicos del humor estadounidense como Saturday Night Live.

"A mí me invitaron a ser parte de un proyecto nuevo, donde vamos a tener personajes y un lenguaje distinto. Pero si fuera el reemplazo de Kike Morandé, tampoco tendría ningún problema, al revés, me siento orgulloso del respaldo que me da el canal y de que la productora y Kike me hayan elegido", explicó el actor que por estos días también aparece en la teleserie "Edificio Corona".

El proyecto aún debe hacer ajustes a su propuesta, pero lo primordial es que decidieron “rescatar lo mejor de ‘Morandé con Compañía’, pero siempre trayéndolo a la realidad de este nuevo Chile, que está mucho más despierto".

“El Barrio, tu mejor compañía” aún no tiene fecha de estreno, pero todo apunta a marzo próximo, momento para el que estaba proyectada la llegada de una nueva temporada de "Morandé con Compañía".