The Witch from Mercury se llama la nueva apuesta de la popular y longeva franquicia.

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury se llama la nueva apuesta animé en la popular franquicia mecha y ya tiene fijada su fecha de estreno para la alegría de los fanáticos.

Se trata de la primera línea narrativa en el universo Gundam que se estrenará en más de 7 años, después del debut de Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans.

La sinopsis revelada indica: "A.S. (Ad Stella) 122 ― Una era en la que una multitud de corporaciones han llegado al espacio y han construido un enorme sistema económico. Una chica solitaria del remoto planeta Mercurio se transfiere a la Escuela de Tecnología de Asticassia, dirigida por el Beneritt Group, que domina la industria de los mobile suit".

"Su nombre es Suletta Mercurio. Con una luz escarlata ardiendo en su corazón puro, esta chica camina paso a paso por un nuevo mundo", añade la descripción.

La serie está a cargo del director Hiroshi Kobayashi, mientras que el co-creador de Code Geass, Ichiro Okouchi, es el responsable del guión de la serie.

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury cuenta con la particularidad de ser protagonizada por un personaje femenino, siendo la segunda de sólo dos tramas con esta característica en la historia de la saga Gundam que data de 1979. Su antecesora es Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket (1989).

Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury | ¿Cuándo se estrena?

El nuevo animé de Gundam se estrenará el próximo 2 de octubre.

Un nuevo trailer del animé reveló una parte del opening, que cuenta con el tema Shukufuku (Blessing), de YOASOBI.