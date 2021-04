Mobile Suit Gundam: Netflix anuncia primera película en acción real del popular anime

Netflix confirmó que creará la primera película en acción real de Mobile Suit Gundam y para la tarea reclutó al director de Skull Island, Jordan Vogt-Roberts.

La noticia se confirmó a través de la cuenta en Twitter de Netflix, donde se dio cuenta de la adaptación de esta franquicia mecha creada por Yoshiyuki Tomino y el estudio Sunrise.

"¡Agarra tus trajes móviles! Jordan Vogt-Roberts se ha fijado para dirigir y producir la primera versión cinematográfica live-action de Gundam de Sunrise realizada por Legendary Pictures para Netflix", revelaron.

La idea de la adaptación en una película de la franquicia no es nueva, data de julio de 2018, sustentada en el impacto que generó la breve aparición de un Gundam en la película Ready Player One de Steven Spielberg.

Sunrise y Legendary Pictures firmaron un acuerdo para concretarla en ese tiempo, pero Netflix aún no estaba involucrada.

