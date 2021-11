Miguelito habla de su condición: "Me estanqué como a los siete"

Hans Malpartida, más conocido como Miguelito de Morandé con Compañía, conversó con Julio César Rodríguez en Pero con Respeto, momento en el que contó cómo se dio cuenta de su condición y reflexionó en torno a ella.

Hablando de múltiples aspectos de su vida, Miguelito recalcó que su condición será un tema importante.

Al enterarse, lo primero que dijo es "¿qué es eso? Nunca supe de esas cosas hasta los 11. Vi la televisión, vi las luces y quedé loco".

"Me estanqué como a los siete", continuó. "Yo veía a mis compañeros que crecían y decía ¿qué sucede? Me fui acostumbrando, me fui familiarizando con mi cuerpo".

Miguelito recordó su momento de más fama, época en que los dueños de las discotecas se convirtieron en sus amigos y lo hacían entrar por la puerta de atrás para luego ingresar directamente al VIP, junto a sus amigos.

"En esos tiempos era amo y señor de la disco", postuló en la conversación con JC.

Su mamá le decía que estudiara, él quiso dedicarse al circo. Fue en una de estas instancias en que Hans Malpartida conoció a Margarito, tildad de 'el hombre más alto de Perú', quien medía 2,26 metros. En ese periodo nació el pseudónimo Miguelito.