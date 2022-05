Como si no hubiese sido suficiente el nacimiento de un bebé en medio de uno de sus conciertos, ahora Metallica sumó otro momento completamente emotivo para los recursos que le dejará su actual gira mundial: James Hetfield se emocionó hasta las lágrimas en uno de los más recientes conciertos de la banda.

La icónica voz de la banda de heavy metal se encontraba en medio del show que ofrecieron en el Estádio do Mineirão, en Belo Horizonte, el pasado jueves 12 de mayo, cuando recordó el nacimiento del pequeño durante el espectáculo que entregaron previamente en Curitiba.

"Ahora tenemos una sección de nacimiento de Metallica en nuestros shows, especialmente en Brasil", comentó sonriendo.

Y añadió: "¡Es increíble, ¿no?! Es una locura. Somos muy bendecidos".

¿Por qué se emocionó James Hetfield, el vocalista de Metallica, en pleno show?

Entonces le comenzaron a temblar las piernas, porque ante la emoción del momento y estando frente a 60 mil personas, Hetfield confesó que se sintió inseguro a la hora de salir al actual tour, pero que finalmente fueron sus compañeros de banda quienes lo apoyaron para lograr su objetivo.

"Tengo que decirles que no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía un poco inseguro, como si fuera un hombre viejo, como si ya no pudiera tocar más, diciéndome muchas cosas a mí mismo en mi cabeza", explicó el vocalista en Belo Horizonte.

Y luego aclaró que "hablé con estos muchachos (la banda) y me ayudaron. Es tan simple como eso. Me dieron un abrazo y me dijeron: 'oye, si tienes problemas en el escenario, te respaldamos'. Y les aseguro que esto significa el mundo para mí".

Mientras el público reaccionó con gritos y aplausos de apoyo, plegándose con el momento; sobre la tarima se desato un abrazo espontáneo con Lars Ulrich, Robert Trujillo y Kirk Hammett alrededor de Hetfield, que aumentó el fervor del público.

"Y viéndolos ahí afuera, yo sé que no estoy solo. No estoy solo y tú tampoco", remató Hetfield, concluido el gesto.