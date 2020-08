Metalingüística y la Final de Batalla de los Gallos: "A Esezeta me hubiese gustado verlo en la Nacional"

Metalingüística reaccionó en exclusiva a su clasificación a la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos en Batalló, el programa de freestyle de RedGol. El musico se mostró feliz por ser parte del evento que más lo atrae y también lamentó la ausencia de Esezeta, su gran amigo.

“La verdad es que es súper reciente la noticia y estoy así como wooo, pero súper feliz y la verdad es que todavía tengo esta deuda pendiente con Red Bull, porque los años anteriores no he terminado de desenvolverme totalmente en la competencia, así que yo creo que esta es la oportunidad, este es el año y tengo todas las ganas”, explicó.

Sobre el formato online de las clasificatorias indicó que "lamentablemente el proceso fue algo extraño como se dio por la pandemia, así que obviamente tuvo que ser a través de la aplicación y no sé si estaba muy de acuerdo con ese proceso de inscripción, pero debido a la pandemia es lo que queda no más, porque no sé si a través de una app se pueda medir bien realmente el rapeo de una persona, porque yo creo que ya presencialmente es difícil de evaluar el rap así solo por ser un arte. A pesar de eso, súper feliz con la noticia, así que voy a estar dándolo todo".

Eso no es todo, ya que también avisó a los rivales que espera enfrentar en la Nacional y con muchas ansias: “las cuentas pendientes que he tenido el año pasado han sido Acertijo y Slow, así que una revancha para desquitarme no estaría malo. Los dos están en esta Nacional, así que estaría muy bueno”.

Pero para Metalingüística hay una gran pena en la Final Nacional, que se disputará el 12 de septiembre, y se trata de la ausencia de su gran amigo. “La verdad es que estoy conforme con haber quedado yo, tal vez alguno más ahí como su Esezeta que me hubiese gustado verlo en la Nacional, la verdad es que siento que debió haber clasificado igual, porque en su minuto siento que lo tuvo súper completo, pero su problema fue que no le sobaba el beat y eso es un problema ajeno a él y es un problema de la app. Igual los clasificados que están son buenísimos, está Askel, Sedyeme y voy con Nano, un orgullo, el ex organizador de Demonios Penquistas y uno de mis mejores amigos", manifestó.

De todos modos, no pierde las esperanzas y cree que SZ logrará la clasificación en el cupo que otorga DEM Battles: “Yo sé que el Vichito la va a luchar y es uno de los cracks de DEM, así que seguramente quién dice que no vamos a estar ahí. Me gustaría mucho vivir esta etapa junto a gente cercana como lo es Vicho y Nano”.