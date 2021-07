Till Death: Así es la nueva película de terror psicológico de Megan Fox

Megan Fox está de vuelta en la taquilla cinematográfica con una película que dará que hablar. Till Death (Hasta la Muerte), es una película sobre relaciones, psicópatas, mentiras y confianza que dejará a la audiencia con ganas de analizar su vida y sus relaciones.

En la cinta, el personaje de Fox está atrapada en una pesadilla de matrimonio. Mientras conversaba con ET, Fox compartió lo que pensaba su novio (Gun Machine Kelly) de su papel , por qué no se parece a nada que haya hecho antes y la lección que aprendió al filmar el thriller de terror.

"No sé si es muy filosófico, pero una lección de esta película, romper o divorciarse antes de engañara", comparte, y agrega que "nunca funciona bien para nadie. O tú podrías terminar". encadenado a una persona muerta ".

Till Death sigue a Fox como Emma, una mujer que se despierta esposada a su difunto esposo después de una velada romántica en su apartada casa del lago. Mientras está atrapada y aislada en pleno invierno, tiene que luchar contra asesinos a sueldo para escapar del retorcido plan de su difunto esposo.

Sobre la opinión del cantante de "Bloody Valentine" sobre el thriller la estrella de New Girl señaló: "Es actor además de artista, por lo que le gusta ver las diferentes facetas de lo que puedo hacer en el trabajo o cómo puedo esforzarme o ser alguien que en realidad no soy", dice Fox. "Y cuán bueno puedo ser, con suerte, logrando eso y vendiendo eso".

"Simplemente era diferente a cualquier otra cosa que había leído o visto", señala sobre su papel. "No he hecho, como, un drama matrimonial antes. No he hecho, como, una película para adultos. No he hecho un thriller tradicional o una película de terror antes. Porque Jennifer's Body no era eso. Era mucho , como una comedia oscura adolescente, angustiada. Y esto no lo es ", concluyó la estrella de Transformers.

La película se estrenó el 2 de julio. Revisa el trailer a continuación.