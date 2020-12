Mauricio Pinilla expresa su opinión sobre las redes sociales en el programa de Pancho Saavedra

En un nuevo episodio de Tinto de Verano, el programa de Instagram live de Francisco Saavedra, Mauricio Pinilla aprovechó la invitación para hablar acerca de su familia, su historia de amor con Gisella Gallardo y su opinión sobre las redes sociales.

Sobre esta última el conductor de Lugares que Hablan le preguntó por su opinión acerca de estas, que es lo que menos y lo que más le gusta sobre ellas, a lo que el futbolista respondió que "la verdad es que me gusta harto el juego de las redes sociales. De hecho, cuando me putean o alguien no está de acuerdo conmigo… Porque creo que hay dos temas diferentes. Uno es Instagram y el otro es Twitter. Twitter yo encuentro que es una jungla. En Instagram uno puede hacer como más lazos con la gente. En Twitter uno va y te tiran el bombardazo, es difícil llegar a un lugar de debate interesante, porque hay mucho weón que anda puteando. Entonces en Instagram uno puede interactuar mucho más con la gente”

Saavedra le preguntó si alguna vez ha tenido alguna pelea a través de la red, a lo que el jugador de Curico Unido respondió que "sí, yo no tengo problema. De hecho, yo cuando puteo escribo ahí. Puteo al weón que me cayó mal y si me putea de vuelta, le respondo otra vez. No me complica eso. Trato de hacerlo con argumentos y después si ya se va al chancho, ‘vamos a putearnos’.

Tinto de Verano se llama el programa de Saavedra que se emite en Instagram

Luego agregó que "la gente puede tener su opinión, ahora si lo hace con respeto y después se empiezan a tirar chuchadas para arriba y para abajo. Ahí se termina la conversación. Borro y chao" a lo que señaló que “pero si alguien me hace una crítica constructiva, yo comparto, converso, trato de responder. Hay mucha gente que ha cambiado su opinión por no conocerme y el interactuar en redes sociales, uno tiene la posibilidad de darse a conocer de la forma real que uno es”

El conductor de Contra Viento y Marea le consulto si alguna vez su esposa ha dado declaraciones que han quedado mucho tiempo en la palestra, a lo que el deportista contesto "yo le digo que solamente tiene que ser cuidadosa, porque obviamente está más expuesta que el resto de la gente. Y hoy día están todos los temas muy sensibles, como para ponerse a debatir".

También contó que su hija vio una de sus discusiones en las redes “el otro día le respondí a uno, ‘saco de wea’ le dije a uno. Y llegó mi hija y me dice ‘papito, ¿por qué estás tan agresivo con ese niño de Twitter?’. Y yo ahí, ‘no hija, perdón, lo borro’. Entonces los niños están grandes, mi hija va a cumplir 15 años, ya va a querer traer pololo a la casa”