Mauricio Israel destapó una inesperada revelación mientras compartía con el panel de Sígueme y te Sigo, de TV+, al solidarizar con la animadora Paulina Nin de Cardona, quien habló recientemente de su diagnóstico en Juego Textual, recalcando que él padece la misma enfermedad.

¿Qué enfermedad padece Paulina Nin de Cardona?

Paulina fue la más reciente invitada al programa de Canal 13, donde recordó que fue diagnosticada hace más de 30 años con la enfermedad de Crohn.

"Yo estaba muy mal. Pasé 25 días hospitalizada en la Clínica Alemana y no daban con lo que tenía, llegaban todos los días a decirme qué no tenía, ni Sida, ni lupus, psoriasis, artritis reumatoidea, pero no sabían lo que tenía. No me podía mover con las articulaciones inflamadas", expuso.

Cuando finalmente llegó el diagnóstico, Nin de Cardona tuvo que tratar la enfermedad tomando corticoides.

"Pasé por muchos cirujanos que me decían que no me podía operar. Pero yo no podía comer, no podía tomarme una taza de té, era como si me pasaran una virutilla por dentro. Hacía el Cuéntame en TVN y pesaba 48 kilos", contó Nin.

Aunque, finalmente se operó en Estados Unidos, cuando pesaba sólo 45 kilos, y en una posterior ileostomía terminó teniendo que vivir tres años usando una bolsa para retener el contenido intestinal".

¿Cómo fue la revelación de Mauricio Israel?

Tras la emisión del episodio de Juego Textual, los dichos de Paulina Nin fueron abordados por la pauta de Sígueme y te Sigo, momento en el que Israel comentó que "yo tengo muy lindos recuerdos con ella y creo que ella ha sufrido durante 30 años una enfermedad que yo también la tengo, que es el mal de Crohn, por lo tanto, empatizo con ella en muchas cosas".

Con la evidente sorpresa que había provocado la revelación, Andrés Baile se dispuso a indagar en la situación que enfrenta su compañero, preguntándole por su diagnóstico.

"Tú sabes que el Crohn es una condición que todos tenemos en el cuerpo y que en algunas personas se gatilla", explicó Israel.

Añadiendo que "en mi caso se me gatilló estando en Israel y cuando me lo descubrieron me preguntaron si había tenido alguna pequeña situación de estrés. Esto fue en 2009, un poquito estresado estaba".

Por suerte para Mauricio, la enfermedad tenía distintos niveles de gravedad de los síntomas y comentó que "el mío por suerte es bastante más llevadero. Y el de ella, le ha costado un poco más".

Baile no quería soltar el hilo, así que le consultó por los efectos de la enfermedad en su persona.

"Es un tema bastante complicado desde el punto estomacal, intestinal. Yo me tuve que operar de eso", especificó Israel, antes de que la conversación diera un viraje de vuelta hacia Paulina Nin.