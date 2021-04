"¿Por qué crees que eres más que yo?": Mauricio Israel recuerda el día en que se encontró con Sergio Jadue

Mauricio Israel fue el nuevo invitado del programa de Martín Cárcamo "De tú y tú", en donde habló acerca de distintos momentos de su vida, tales como su crisis económica, su salida del país, su relación con su familia y un interesane encuentro que involucra a Sergio Jadue, el ex presidente de la ANFP.

El ex comentarista deportivo que reside actualmente en Miami, señaló que conversó en una oportunidad con Jadue, quien esta siendo investigado por el Caso Sobornos.

“No soy amigo de Jadue y lo he visto una sola vez en mi vida. No lo conocía, porque él fue presidente del fútbol cuando yo ya no estaba en Chile. Sabía de él por que había leído o lo que miraba y había visto la serie”, señaló Israel.

Quien luego añadió: "El estaba medio así...porque en alguna oportunidad que yo fui a Chile dije que ‘era más que Jadue y Garay porque yo podía entrar y salir cuando quisiera’, entonces me dijo ‘¿Por qué tu crees que eres más que yo?’, entonces yo le dije que no había entendido lo que había querido decir”, agregó.

El animador del espacio le consultó sobre si sabía el montó que recibía Jadue por parte del FBI para vivir en Estados Unidos. Israel negó eso, acorde a lo que le contó Jadue.

¿De que vive Jadue si no trabaja? preguntó Cárcamo, a lo que Israel responde: "dé la plata de la mamá".

Sobre la conversación que tuvieron comentó: “no me pareció un tipo que mintiera, pero está dolido. Él es un colaborador en un juicio, una cosa es ser colaborador del FBI y otra es ser testigo protegido. Si fuera eso estaría en Arkansas, en un pueblo y se llamaría Martín Cárcamo", indicó el ex participante de Mundos Opuestos 2.

Concluyó señalando que su intención no es defender al ex presidente de la ANFP: “No quiero decir ‘pobrecito Jadue’, porque él sabe, reconoce y dice: ‘Yo me mandé una gran ‘cagada’ que fue aceptar los sobornos. Sí lo hice”,

“Esta cumpliendo una parte de la condena adelantada, después va a quedar en probatoria, no creo que vaya a la cárcel. Si Jadue no hubiese negociado con el FBI, la tendría muy complicada". Finalizó.