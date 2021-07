Ex MasterChef vive complicado momento por millonaria deuda en clínica tras contagio de Covid-19

El popular participante de la cuarta temporada de MasterChef, Giovanni Cárdenas ha tenido unos complicados meses, esto debido a que su salud se vio afectada por el coronavirus, que además lo dejó con una importante cuenta hospitalaria.

El cocinero estuvo 33 días internado en la Clínica Dávila, un poco más de la mitad ellos intubado para recibir oxígeno. Hace dos semanas Giovanni regresó a su casa y de a poco ha tenido que trabajar para volver a su ritmo normal, sin embargo, no ha podido trabajar, lo que complica su situación ya que tiene una cuenta millonaria por los gastos médicos.

Para ayudar a solventar el pago la familia y amigos de Cárdenas organizaron la venta de un menú para este fin de semana por un precio de 3000, el cual contiene arroz, pollo, papas fritas y ensalada.

La esposa del ex MasterChef conversó con Las Últimas Noticias en donde se refirió al estado de su pareja. "Se está recuperando. No puede caminar mucho porque tiene una hernia, hipertensión y, además, diverticulosis. Hay noches en que duerme apenas una hora, tiene poco apetito y ha bajado 20 kilos".

Sobre la deuda que se generó, señaló: "Fuimos a ver la cuenta y era de 65.546.534 pesos. Esa es la cuenta que me entregó la clínica y me dijeron que solo cubre los días en que estuvo intubado, no el resto del tiempo. No sabemos cuánto nos corresponderá pagar. Estamos preocupados por el costo que vamos a afrontar".

Cárdenas también se refirió al extenso costo de su tratamiento, comentando: "Mi esposa no me contó la cifra total para no alterarme. Me enteré recién hace dos días y quedé impactado, mal”.

El joven también comentó que los precios para distintos especialistas y costear los tratamientos son muy altos, además indicó que "como no hemos podido trabajar, tuvimos que cerrar uno de los dos locales de pizzas que habíamos podido instalar", señaló Cárdenas.