Para nadie es desconocido que el Universo Cinematográfico de Marvel está en constante expansión desde hace varios años. Es por eso, que para no desaprovechar ninguna oportunidad, el MCU ha dispuesto dedicar un especial a la celebrada fecha de Halloween que se transmitirá por Disney+.

Marvel se encuentra actualmente trabajando en un especial que se estrenará el 2022 y que contará con la participación del personaje Werewolf by Night. Aunque, se estima que las grabaciones comenzarán a principios del próximo año, ya se conoce quién dara vida al personaje.

Se trata del actor mexicano Gael García Bernal, quien posee un Globo de Oro por la película Mozart in the Jungle, y cuya filmografía incluye películas como Amores Perro, No, Neruda, entre otras.

Pese a esta confirmación, todavía no se conoce ningún detalle de la trama de este especial de Halloween. Cabe destcar que en el mundo de las novelas, Werewolf by Night tiene dos encarnaciones distintas. El primero es Jack Russel que apareció por primera vez en un número de 1972 de Marvel Spotlight.

La segunda versión fue presentada el año pasado en Werewolf by Night #1, donde es un miembro de la tribu de nativos americanos Hopi cuya familia fue maldecida con licantropía.