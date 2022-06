Marvel es sin duda uno de los estudios con el que una gran cantidad de actores y actrices quienes trabajar en algún momento debido a que generalmente sus producciones son grandes éxitos de taquilla.

Por eso, la compañía liderada por Kevin Feige ha contado con grandes estrellas como Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Natalie Portman, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Angelina Jolie y Chris Evans, entre muchos otros actores de Hollywood.

De hecho, este último ha sido parte del UCM como Steve Rogers/Capitán América, a quien interpretó durante una década, pero también como otro conocido personaje en películas como Fantastic Four de 2005 y su secuela Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer de 2007. Precisamente a este último, le gustaría volver a interpretar.

"Dios, ¿no sería genial?. Nadie ha venido nunca a mí por eso. Quiero decir, ya no luzco exactamente igual. Eso fue hace 15, casi 20 años. Dios mío, estoy viejo. Pero realmente amo a ese personaje, pero creo… ¿acaso no están haciendo algo ahora con los Cuatro Fantásticos?”, dijo Evans a MTV News.

¿A qué personaje de Marvel le gustaría volver a interpretar Chris Evans?

Se trata de nada más y nada menos que de Johnny Storm más conocido como Antorcha Humana.

“Mira, me encantaría”, agregó Evans sobre volver a interpretar a Human Torch. "Me encantaría. En realidad, eso sería más fácil de vender para mí que volver como Cap. ¿Usted sabe lo que quiero decir?

Cap es tan precioso para mí. Y sabes, casi no quiero interrumpir la hermosa experiencia que fue. Pero Johnny Storm, siento que realmente no tuvo su día. Eso fue antes de que Marvel realmente encontrara su lugar. Entonces, me encantó ese papel y, ya sabes, ¿quién sabe?", agregó el actor.

Actualmente Chris Evans interpreta la voz de Buzz en Lightyear, la nueva película de Pixar sobre el famoso personaje del astronauta de Toy Story.

Mira la entrevista completa a continuación.