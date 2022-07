Este martes, Sony informó que Madame Web, la película derivada del mundo de Spider-Man protagonizada por Dakota Johnson, cambió su fecha de estreno oficial y en su lugar debutará Insidious 5, cinta que tendrá lugar 10 años después de la cuarta entrega.

La producción digirida por SJ Clarkson, sigue a una clarividente cuyas habilidades psíquicas le permiten ver dentro del propio mundo de las arañas. Por ahora, no se conocen mayores detalles.

Además de Johnson, la película cuenta con un elenco cargado de estrellas como Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahir Rahim y Mike Epps.

Eso no es todo porque hace algunos días, se confirmó que Adam Scott (Severance) también se unirá al reparto.

¿Cuál es la nueva fecha de estreno de Madame Web de Sony?

Madame Web ya no se estrenará el próximo 7 de julio de 2023, sino que lo hará el 6 de octubre del mismo año.

Por el momento, no se han revelado los motivos de esta modificación, sin embargo, algunos reportes manifiestan que la nueva fecha es auspiciosa para Sony debido a que posee la segunda y tercera aperturas más grandes del mes con Venom: Let There Be Carnage y Venom.