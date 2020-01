MC Rama, el host inesperado que salvó el final de God Level All Stars: "Nadie entendía nada, lo hice por la gente"

God Level All Stars tuvo un final accidentado. Si bien el evento se desarrolló con total normalidad desde la organización y Chuty con Skone se impusieron en una final para el recuerdo a Kaiser y Nitro, la primera fecha por poco no concluye tras las desavenencias en plena tarmina entre Misionero y Cayú, los host del evento.

Todo terminó con el argentino retirándose tras recibir pifias mientras se disculpaba por alguna actitud que molestó al chileno. De la nada, apareció MC Rama, encargado de las notas en backstage, a terminar el evento generando aplausos en el Caupolicán y en redes sociales por "salvar" el momento.

Pasadas algunas horas, Rama conversó con RedGol y comentó que "efectivamente fui a trabajara para God Level y a cubrir para Radio Carolina, que es donde trabajo, con la tarea del backstage, hacer notas, entrevistas a los participantes. Luego de lo que pasó con los animadores oficiales me piden que tome la responsabilidad de continuar con el evento para cumplir con el horario y las expectativas del público en términos de show. La adrenalina se sintió desde que me subí al escenario. He hecho varios eventos en mi vida, pero este fue muy distinta. No tenía una preparación, pero le di con todo y lo más fuerte se sintió cuando bajé, fue un shock emocional fuerte que me costó controlarlo y no podía dormir, tenía el ruido en la cabeza, muchas emociones encontradas que no podía equilibrar. Ahí empecé a asimilar que esto no sólo estaba para Chile, sino que para muchas partes del mundo. Se hacía cada vez más difícil de asimilar".

MC Rama en la tarima del Caupolicán para la final.

Sobre el momento en que salta a escena, recalcó que "cuando esto estaba pasando en el escenario sentí que no correspondía y que había que salvarlo, pero no tomé la iniciativa hasta que alguien me dice ‘por qué no le dai tú’, alguien importante de la organización. No lo pensé, me puse a caminar al escenario y dije ‘ya, yo voy’. Lo asumí y no me arrepiento. Lo hice por la gente, por el medio, por el evento y todos los que estábamos ahí, nadie entendía nada".

Además, destacó el apoyo de los artistas. "Cuando termina el evento quería estar solo, no quería ver a nadie, no quería compartir lo que no entendía con nadie. Al menos lo que sentía. Tenía que terminar, además, de entrevistar a los ganadores. Apenas me bajé del escenario me acerqué yo a los freestylers y les pedí disculpas por las equivocaciones que cometí en cuanto a las temáticas, los rounds y todos. No me preparé para eso, me preparé para entrevistas. Espero haber estado a la altura para terminar bien el espectáculo. Recibí el apoyo de todos, Valles T, Aczino, Metalingüística, Jokker, Skone, Chuty. Me acuerdo de ellos muy claramente, porque me abrazaron, me contuvieron y me agradecieron mucho y la frase que más se repetía es que si no era por mí, esto terminaba muy mal", recordó.

También tiene sus conclusiones de cara al futuro. "Llevo 12 años aproximadamente tratando de instalar la música urbana en los medios de comunicaciones, tratando de masificar y profesionalizar el circuito. Siento que es una de las más respetadas de Latinoamérica, en el caso del hip hop. Pero ha costado entender y unir su evolución. El freestyle es una esencia del hip hop y el rap. El éxito de los freestyleros actuales tiene que ver con la escuela de los raperos más antiguos. Cuando eso se una vamos a tener en Chile una industria muy potente a nivel hispanoamericano", meditó.

"Hay que entender en qué estamos metidos, contextualizarnos y profesionalizarnos pero de verdad, no sólo en la apariencia, en que te vistas bien, en sacar buenas canciones, en una buena estética o muchos seguidores. Sino algo realmente bien hecho, en todo sentido. Creo que cuando uno brinda un espectáculo es para la gente. A uno lo que le debe entretener es que la gente te preste atención con respeto. Tenemos un nivel muy bueno, pero no se trata de cantar solamente, sino de hacer industria a nivel completo", abundó.

Finalmente, MC Rama dejó unas palabras para toda la gente que sigue el freestyle y el hip hop en este sitio. "Muchas gracias por la entrevista, están buenas las preguntas, tocaron todos los puntos que sentí en ese minuto así que bacán. Muchas gracias y aguante RedGol", remató.

Ahora, MC Rama seguirá con su labor en backstage tanto en México como en España en las fechas que vienen de God Level All Stars World Edition. La segunda fecha será en Monterrey el 18 de enero y la final en Madrid el 26 del mismo.