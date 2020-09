Luis Jara: "Soy de clase media baja y eso me enorgullece"

En mayo de este año, Luis Jara anunció su desvinculación del matinal Mucho Gusto tras varios años a cargo de la conducción del espacio. Hoy, alejado de la televisión, el artista reflexionó sobre sus días en la pantalla chica y la cercanía que tiene con su público.

En entrevista con Página 7, el músico señaló que "si bien es cierto, yo soy muy artista y no conozco otra realidad, creo que los mejores recreos de mi vida los he vivido en un canal de televisión, probablemente lo que yo siempre quise hacer en mi vida era estar arriba de un escenario”.

Asimismo, el autor de "Mañana" indicó que estar alejado de la televisión no le complica. "Me di cuenta que no me complica el anonimato ni pasar piola y no me complica pensar que en un futuro no muy lejano podría dedicarme a vivir”.

Respecto a su faceta musical, se lo toma con calma afirmando que “ha sido poner en práctica lo que hice el año pasado, que en pleno apogeo de mi actividad profesional paré siete meses”.

Luis Jara también se refirió a su vida personal y cómo eso le ha ayudado a relacionarse con su público. Según el animador, es clase media a pesar de sus privilegios.

“Yo soy un chileno de tomo y lomo, tienes que pensar que yo nunca tuve que ir a buscar el éxito en otro lado, nunca tuve que buscar un sonsonete distinto, no hablo ni como mexicano ni como argentino", afirmó.

"Yo soy chucheta, soy de Avenida Matta, y por más que sea un artista de la tele, soy un chileno que tiene calle, soy de clase media baja”, sentenció.