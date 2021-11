La noche del miércoles 17 de noviembre, a la edad de 78 años, murió el reconocido artista chileno, Luis Dimas. La muerte del Rey del Twist resultó ser un balde de agua fría para los amantes de la música chilena, sobre todo para los seguidores de la Nueva Ola.

La noticia fue dada a conocer por su hijo,Salvador Misle, a través de sus redes sociales. “Mi papá, el rey del twist, Luis Dimas, acaba de partir”, publicó.

En principio Salvador informó del grave estado en que se encontraba su padre. “Me acaban de avisar que mi papá está grave... A estas alturas, envío mis energías para su descanso eterno”, reveló. Y horas más tarde el hijo del cantante anunció su fallecimiento.

¿De qué murió Luis Dimas?

En conversación con LUN, el sobrino de Luis Dimas, Enzo Corsi, entregó información sobre la causa de muerte del cantante.

"El martes se veía como avión, tiraba bromas, estaba saliendo adelante y ayer a las 9 de la mañana me llama la enfermera y me dice que se descompensó. Lo llevaron al Hospital Barros Luco y ahí estuvo inconsciente. Lo nivelaron, pero los doctores me decían que era muy difícil que saliera de esta", explicó Corsi.



El también manager del artista reveló que la causa de muerte de su tío fue una falla multiorgánica. Lo cierto es que Luis Dimas batallaba desde hace tiempo con varias enfermedades. El cantante sufría de diabetes, arritmias crónicas, hipertensión y demencia. Su situación empeoró a fines de 2019, cuando sufrió un infarto.

“En octubre fuimos a comer a un restaurante árabe y después a un cumpleaños en el que cantó (…) Le gustaba ver películas y fútbol, era fanático de Palestino y Alexis Sánchez. Además, tenía más historias que Pedro Urdemales, nos tenía horas escuchándolo", recordó Enzo Corsi.