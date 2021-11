Todo el país está de luto luego de que se conociera la noticia del lamentable fallecimiento del cantante chileno Luis Dimas a la edad de 78 años, un reconocido hincha de Palestino y quien sorprendió en un momento atajando con la camiseta de Claudio Bravo.

Es que uno de las estrellas de la Nueva Ola y el reconocido "Rey del Twist" tuvo una falla multisistémica y estaba internado hace unos días en el hospital Barros Luco, lo que precipitó su partida.

Pero el mundo del fútbol también lamentó su viaje a la eternidad, como su amado Palestino, quienes en sus redes sociales también lo despidieron.

"El club deportivo Palestino lamenta comunicar el sensible fallecimiento del cantante nacional Luis Dimas, quien en vida fue un destacado hincha de nuestro club y la voz de nuestro himno", destacan.

Pero también muchos recuerdan cuando en un partido entre glorias de la Nueva Ola y deportistas retirados, en el Primer Master Adulto Mayor de Futsal, no tuvo problema en ponerse toda la indumentaria de la selección chilena de Claudio Bravo, aunque los zapatos le pasaron una mala jugada por la superficie de la cancha, donde no pudo tener la mejor presentación, pero siempre tuvo la mejor disposición.

Una faceta que no muchos conocieron de Luis Dimas, quien hace unos años contó en el diario La Cuarta sobre sus años como arquero, pero que el porte lo había marginado de seguir adelante.

"Fui preseleccionado nacional juvenil chileno. Aunque no me creas, a pesar de mi estatura era un buen arquero. Duré hasta los 16 años. Cuando tienes que pasar a adulto, la altura al final pesa bastante. Los centros pasados, por ejemplo, me complicaba, así que no hubo caso", contó en esa oportunidad.