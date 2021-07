Lucila Vit revela complejo accidente que sufrió por culpa de productor: "Sentí que me iba a morir"

La modelo y conductora de TV, Lucila Vit, estuvo presente en el último capítulo del programa de Chilevisión “Podemos Hablar”, en donde se refirió a distintos aspectos de su vida profesional como personal.

Fue en ese contexto que la ex animadora de Yingo reveló un complejo accidente que sufrió. Esto ocurrió el año 2010, donde señaló que a nivel personal una época muy complicada debido a distintas pérdidas familiares.

Lucila señaló que estaba en la escalera del Parque Bicentenario y que el suceso "marcó un antes y después porque sentí que me iba a morir", comentó. El accidente sucedió mientras filmaba para un programa sobre animales, comprobando el desplazamiento de ellos en unas pelotas de plástico dentro de unas piscinas.

Me dijeron: 'Vamos a grabar, colócate dentro'. El productor me dice bueno pero hagamos el desplazamiento ahí en la escalera, y yo le digo ' no me voy a matar si estoy es de plástico',, dale, dale, que se nos va la luz, así' así molestando'", explicó. La modelo señaló que no quería ingresar, sin embargo igual lo hizo

"Me empujó y obviamente me dio un hachazo en la columna. igual la saqué barata: contusión grave. Estuve meses sin poder moverme y hasta el día de hoy estoy mucho tiempo parada y me duele. Aparte tengo hiperlordosis, tengo un montón de problemas de columna. Y a esto se le sumó la sensación del vértigo, la sensación de que me iba a morir. Gracias a dios no me dio el hachazo en otra parte del cuerpo", agregó.

Lucila Vit confesó que no siguió acciones legales, ni tampoco quiso dar nombres. "Jamás pensé que este productor me iba a lanzar". "A mí no me gustan las polémicas. Nunca di nombre, no hice nada. Debí haberlo hecho. Yo lo entendí, quiso hacer una broma, pero la pasé mal",.