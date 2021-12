La modelo trasandina Lucila Vit estuvo presente en el estelar de gastronomía y conversación de CHV "La Divina Comida"en donde reveló cómo inició su relación con el futbolista nacional Rafael Olarra, con quien se encuentra esperando su primer hijo.

En el espacio también se encontraban invitados el medallista olímpico Tomás González y los actores Grimanesa Jiménez y Eduardo Paxeco.

Sobre el inició de su relación, la ex Yingo señaló que ambos se conocían hace años porque habían trabajado juntos, pero que todo inició cuando él le comentó una historia en Instagram, entregándole su apoyo.

La modelo se refirió a los rumores que enfrentaron durante el inicio de su relación con el ex futbolista. "Inventan tantas cosas, yo no lo puedo creer. Qué no inventaron, que yo me había metido en una relación. Me da bronca porque hasta el día de hoy me escriben así como que casi que traicionera".

Asimismo, agregó: "Apareció una periodista de apellido Gutiérrez, no sé. Qué feo, ¿qué clase de periodista es? Yo después le escribí por privado a esta chica. Le digo '¿por qué no fuiste a la fuente directa?' Hay niños detrás, el Rafa tiene hijos. Hay un tema delicado, no se puede andar hablando por hablar de temas personales cuando son, encima, mentira",

"Si hubiese sido verdad, listo, me cayo la boca. Estábamos pasando momentos súper lindos y arruinarlos así. Yo sé que no me debería haber influido, pero muchos se quedaron con eso cuando es nada que ver. Igual duele, duele y da bronca. Porque digo '¿quién le da derecho a hablar de mi vida y cosas que son totalmente falsas?'".

"Muchos por ahí se preguntaron por qué en su momento no hablé. También escuchaba a Rafa que decía '¿para qué sigues alimentando?' En cierta forma, algún día tenía que salir de mi, porque tenía eso guardado. Creo que también está bueno que conozcan la verdad", agregó Lucila.