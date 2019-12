"Costó más de lo que habíamos pensado": Luciana Aymar habla del hijo que espera junto a Fernando González

Luciana Aymar habló por primera vez con más detalle sobre el hijo que espera junto Fernando González, a semanas desde que se hizo público su embarazo.

En conversación con la revista argentina ¡Hola! desde Chile, donde vive con el ex tenista, Aymar contó que "tener un hijo fue algo bastante hablado desde que nos conocimos con Fer. Pero cuando decidimos empezar a buscar, costó más de lo que habíamos pensado".

De hecho, "fue una locura. No tengo problema en decir que me resultó difícil quedar embarazada, aunque hay otras cosas que me las voy a guardar".

La ex jugadora de hockey tardó más de un año en quedar encinta, "me hice muchos estudios médicos y ahí me dijeron que los deportistas de alto rendimiento tienen más desgaste que otras personas y que por eso era probable que me costara quedar embarazada".

No quiso confirmar ni negar si se hizo un tratamiento para lograr el embarazo, eso "prefiero dejármelo para mí, es muy personal. Estuve en una clínica de fertilidad y me hice un montón de estudios".

Pero eso no fue lo único, porque "con mi psicólogo argentino, hice terapia a la distancia. Buscar un hijo y no lograrlo es una situación difícil no solo para una sino también para la pareja, porque te altera, no sabés cómo manejarlo".

"Al principio tenés la ilusión y te decís 'no me voy a estresar, todo va a salir bien', pero. después, cuando pasan los meses, te volvés impaciente. Te empezás a cuestionar por qué no sucede, por qué te pasa a vos. Y eso hace que, tarde o temprano.repercuta en tu salud, incluso a nivel emocional", confesó.

Hacia el final de la conversación con le medio argentino, Aymar planteó un paralelo entre su carrera deportiva y los esfuerzos para lograr tener un hijo.

"Pasás por muchas emociones distintas todo el tiempo. Buscar este hijo fue tanto o más duro que mis veinte años de carrera. Lo importante es nunca perder la esperanza, a pesar de que no puedas más de tristeza, no hay que dejar de creer", selló.