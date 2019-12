"Los rulos se nos enredaban": Titi García-Huidobro saca a la luz romance con Julián Elfenbein

"El primer amor de Titi García-Huidobro fue Julián Elfenbein. ¿Mito o verdad?", fue la interrogante que planteó Maly Jorquiera a la rubia voz de radio Pudahuel, en la típica dinámica del programa "Sigamos de Largo".

García-Huidobro, quien se ha paseado feliz de la vida por distintos programas de televisión, después de que se conociera su separación de Patricio Torres, no tuvo problemas para contar detalles de la "onda" que hubo con el conductor de "Pasapalabra".

Eso sí, hay que aclarar: esto no es reciente, fue un antiguo coqueteo furtivo que se produjo tiempo atrás. Así lo especificó la misma Titi indicando que "lo que pasa es que con Julián estudiamos juntos. Nos metimos a un curso en Chilefilms, de teatro, comunicación escénica, no sé qué cosa".

"Hacíamos clase. Y después nos íbamos a mi casa. Estábamos en la piscina, tomábamos solcito juntos. Julián tenía muchos rulos… Como que los rulos se nos enredaban", comentó entre risas.

Tras eso complementó que "sí… Anduvimos… rulo con rulo enredado", pero no fue un pololeo "anduvimos nomás. Nada formal. Ahora se dice que tiramos… No, nosotros no hicimos eso".

Aunque luego García-Huidobro aportó que "atracamos, atracamos" y fue "súper lindo, súper amigos. Onda, onda".

Ahora, ante el cuestionamiento de Maly sobre por qué nunca terminaron, la respuesta de Titi fue categórica: "Porque nunca empezamos nada formal".