Este jueves 14 de abril, la plataforma de streaming Disney Plus anunció un nuevo corto que tendrá a la querida familia de Los Simpson como los protagonistas. Eso no es todo, ya que una destacada cantante aparecerá en él, así lo ha confirmado ella a través de sus redes sociales.

El corto se estrenará el próximo viernes 22 de abril y seguirá a Lisa Simpson en su búsqueda de un lugar tranquilo para practicar el saxofón cuando Billie y Finneas la descubren de repente. Luego, los hermanos musicales invitan a Lisa al estudio de Billie para una jam session especial.

Esta no será la primera vez que Los Simpson le den la bienvenida al mundo de la música. El pasado mes de diciembre, recibieron a Bad Bunny en Springfield para su video musical “Te Deseo Mejor”. El clip animado encuentra al fenómeno puertorriqueño reavivando la relación de Homer y Marge después de que la pareja se pelea.

¿Qué artista aparecerá en un corto de Los Simpson para Disney+?

Se trata de la cantante Billie Eilish, quien aparecerá en el corto titulado "Cuando Billie conoció a Lisa" y su estreno coincidirá con las actuaciones de la artista en Coachella, los días 16 y 23 de abril.

De esta manera, esta producción será el cuarto corto animado creado exclusivamente para Disney Plus, donde se encuentran también "Maggie Simpson en 'The Force Awakens from Its Nap'" y "The Good, The Bart, and The Loki", haciendo alusión a Star Wars y Marvel.