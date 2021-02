Los Locos Addams: Netflix prepara una serie sobre Merlina que será dirigida por Tim Burton

Netflix está preparando una serie en torno a Merlina Addams (Wednesday) como estudiante en un internado, producción que será dirigida por Tim Burton.

El servicio de streaming ha ordenado ya ocho episodios para "Wednesday", una comedia de live action descrita como un "misterio intrépido e infundido sobrenaturalmente que muestra los años de Wednesday Addams como estudiante en Nevermore Academy. Donde seguirá los intentos del Merlina de dominar su habilidad psíquica y frustrar una ola de asesinatos que ha aterrorizado a la ciudad local, además de resolver el misterio sobrenatural que involucró a sus padres hace 25 años, todo mientras navegaba por sus nuevas y muy enredadas relaciones en Nevermore".

Wednesday está siendo escrito por los creadores de Smallville, Al Gough y Miles Millar, quienes también actuarán como showrunners. El dúo será productor ejecutivo junto a Burton, Kayla Alpert, Andrew Mittman, Kevin Miserocchi, Jonathan Glickman y Gail Berman.

El personaje de Wednesday Addams, la única hija de la icónica familia Addams, ha sido interpretado por varias actrices a lo largo de los años. Christina Ricci, encarnó al personaje en algunas películas durante los años 90, mientras que Krysta Rodríguez la llevó al escenario de Broadway para el musical Addams Family de 2009. Más recientemente, Chloe Grace Moretz la interpretó en la película animada de 2019. The Addams Family hizo su debut televisivo en ABC en 1964, y finalmente regresó en varias formas en las décadas siguientes.

Por supuesto, esta no es la primera vez que Netflix nos ofrece una versión reinventada de un personaje icónico. Chilling Adventures of Sabrina le dio un giro más oscuro al personaje clásico de Archie Comics de Sabrina Spellman, mientras que Ratched recientemente exploró la historia de origen no contada de la infame enfermera.