"Llamé a tu ex": La confesión de Alison Mandel que dejó en "shock" a Pamela Díaz

Una "curiosa" historia se tomó el último capítulo del programa online "Socias", en la que Alison Mandel confesó a Pamela Díaz haber llamado a su ex esposo, Manuel Neira, hace años atrás.

Todo comenzó cuando "La Fiera" recordó su tiempo casada con el ex seleccionado nacional y la lista que le habría entregado de las personas con las que le había sido infiel, entre las que se encontraba Adriana Barrientos y Denisse Campos.

Fue por esto que la comediante no se pudo aguantar y reveló una particular historia personal que involucraba al ex futbolista.

“Oye amiga, es que te quiero confesar algo. La primera vez que llamé a un mino por teléfono, pero de nuevo voy a hacer una confesión terrible, llamé a tu ex. Cuando era muy chica, llamé a Manolito”, comenzó contando la humorista.

“¿Me estás huev…?, ¿estás haciendo comedia?”, consultó inmediatamente Pamela. “No, es que te quería contar la otra vez porque es muy gracioso”, respondió la pareja de Pedro Ruminot.

Según explicó, todo ocurrió en el año 93', cuando Manuel Neira jugaba para la selección nacional juvenil. “Yo era muy chica”, recordó la humorista. “Tenía 10 o 9 años y estábamos enamoradas de los de la sub 17”, señaló.

“¿Por qué esperaste tanto tiempo para decirme esta hue…?”, preguntó finalmente "La Fiera", siendo respondida por Alison quien aseguró que le daba “vergüenza” contar tal historia.

Revisa la conversación a continuación: