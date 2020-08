Manuel Neira tenía "lista" de infidelidades: Pamela Díaz revela una de las modelos con que la engañó

No hubo con que contenerla y se lanzó con todo. Pamela Díaz tuvo una sincera conversación en su programa de Instagram "Socia", al revelar que su ex esposo Manuel Neria le entregó una lista de las infidelidades que había concretado cuando permanecíasn casado y además reveló uno de los nombres de las mujeres que estuvieron con el ex jugador de Colo Colo.

"¿Quieren que les cuente una huevada que se van a morir?", lanzó "La Fiera" para alertar a su contraparte y entonces procedió a contar la historia, una de las tantas que recuerda de los 11 años de relación que mantuvo con el futbolista, porque "igual me cagó el hue**".

Díaz describió que "yo, cuando me separé, hacía muchos desfiles. Entonces, yo soy súper generosa".

"Un día le digo Manolo, ya después de terminar, ya llevábamos como un año separados: 'Sabes que cada vez que yo voy a un evento me dicen que te agarraste a esta y a esta otra, y yo como huevona poniéndole pestaña a todas las lindas y hablándole. Entonces, yo no estoy para esta cuestión, para quedar como idiota'", contó Pamela.

El día en que Pamela Díaz y Manuel Neira se casaron.

Es por eso que le hizo una particular petición: "Dame una lista de todas las minas que te agarraste y con quienes me has cagado, si son famosas, para no estar con las mismas minas".

Lo que vendría después fue toda una sorpresa: "¡¿puedes creer que el hue** llegó con la lista?!".

Si bien Pamela Díaz explicó que ese detalle contenía el nombre de "seis minas conocidas", no los entregó todos. "La Fiera" sólo identificó a una: Adriana Barrientos.

Adriana Barrientos fue una de las mujeres con las que supuestamente Manuel Neira engañó a Pamela Díaz.