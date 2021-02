Presentan el terrorífico look que tendrá el Joker de Jared Leto para el Snyder Cut de Justice League

Zack Snyder está revelando sin pudor más y más material sobre el Snyder Cut de Justice League o su propia visión sobre la película de La Liga de la Justicia que tuvo que abandonar por tristes motivos personales, pero que ahora retomó para lanzarla como una sola película de cuatro horas.

Hace unos días Snyder deslizó la inminente aparición del Joker de Jared Leto en la entrega que debutará en marzo en HBO Max, con una publicación en su Twitter donde etiquetó al director de Suicide Squad, David Ayer, y Jared Leto, escribiendo: “Increíble personaje que creaste. Honrado de que nuestros mundos choquen”.

Si bien en esa imagen previa compartida por el realizador no se alcanzaba a ver el rostro del famoso villano, ahora se reveló vía Vanity Fair un vistazo completo al look que tendrá.

Son dos imágenes que evidencian a un Joker sin tatuajes y directamente sacado de una oscura pesadilla. Hay un nueva forma de maquillajes y la caracterización incorpora algunas cicatrices en su rostro.

Todo parece apuntar a que el personaje de Leto estará en una prisión con el cabello largo, muy en la línea de lo que el actor mostró en “The Little Things” y además su escena estará ambientada en el mundo de pesadilla que Batman conoció en “Batman vs Superman”.

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y