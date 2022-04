El nuevo encuentro entre ambas series está próximo a llegar a la pantalla. Revisa aquí cuáles son los personajes que regresan a la ficción de The CW.

Legacies | ¿Cuándo es el crossover con The Originals y qué personajes regresarán?

El crossover más grande en la historia del spin off de The Vampire Diares, Legacies, está próximo a realizarse, luego de que se revelará que cuatro personajes del mítico clan Mikaelson se reunirán en la pantalla en la ficción de The CW.

Distintos personajes del universo de TVD ya han participado en la historia con anterioridad, como Rebekah (Claire Holt) y Freya (Riley Voelkel). Sin embargo, es la primera vez en que más de un personaje de las sagas anteriores se reúnen en pantalla.

La cuarta temporada de la ficción tiene a Hope (Danielle Rose Russell) en una lucha constante luego de convertirse en tribrida, ya que debe intentar mantener a flote su humanidad. Es por eso, que distintos miembros de su familia han ido a visitarla, pero ahora se realizará la reunión familiar más grande y ambiciosa de la serie.

¿Qué personajes participarán en el crossover?

Voelkel y Holt se unirán a sus coprotagonistas de "The Originals" Charles Michael Davis y Nathaniel Buzolic en un próximo episodio. Freya, Rebekah, Marcel y Kol estarán en pantalla para ayudar a su sobrina Hope.

Pero eso no es todo, en conversación con TVLine, Charles Michael Davis reveló que el episodio además revelará que ha pasado con la vida de los personajes desde el término de la serie.

El nuevo capítulo de Legacies se estrena este jueves en The CW. Revisa el adelanto a continuación.