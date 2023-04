Una nueva producción se acerca al catálogo de HBO. Se trata de la serie “Love and Death", protagonizada por la destacada actriz Elizabeth Olsen. La ficción está inspirada en la novela Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs" y en una colección de artículos de Texas Monthly (“Love & Death in Silicon Prairie" Parte I & II). Así mismo, nos encontramos con una increíble historia real que te contaremos a continuación.

Descubre la historia real detrás de Amor y Muerte, lo nuevo de HBO Max

Esta serie nos adentra a un caso real que sucedió en 1980 (hace 43 años), sin embargo, no fue tan mediático ni internacional como otros; por tanto, si no sabes de qué se trata, pues te lo contamos aquí.

Sin embargo, debemos advertirte que si te contamosla historia real detrás de Love and Death, algunos datos serían spoiler de eventos que la serie también retrata.

Pero bueno, lo primero es que Candace Lynn Montgomery, conocida simplemente como Candy se mudó en 1977 al condado de Collin, Texas junto con su esposo Pat (ingeniero eléctrico) a sus hijos.

Durante ese tiempo, se unieron a la Iglesia Metodista de Lucas, donde Candy conoció a Betty Gore, una profesora de escuela que vivía cerca con su esposo Allan (que en Love and Death es interpretado por Jesse Plemons) y su hija.

Todo transcurrió cuando en 1978, Candy Montgomery y Allan Gore se flecharon en un partido de volleyball de la iglesia y tras unas cuantas semanas de coquetería, comenzaron una aventura clandestina.

Sin embargo, en 1979 Betty Gore tuvo a su segunda bebé y aunque al parecer nadie sospechaba el amorío de su esposo con la vecina, Allan decidió terminar con la relación para enfocarse en su matrimonio y familia.

13 de junio de 1980: el día del crimen

Candy Montrgomery ingresó a la casa de los Gore y solo ella sabe lo que sucedió desde entonces. En ese momento no se encontraba Allan, debido a que estaba en un viaje de negocios y al llamar a su casa en repetidas ocasiones y que su esposa no le contestara, se comunicó con unos vecinos para que vieran que todo estuviera en orden

Sin embargo, los vecinos encontraron “océanos de sangre" del cuerpo de Betty Gore y a su bebé llorando sin parar en su cuna.

Tras lo sucedido, la policía investigaba a una persona de baja estatura por una huella que se dejó en la escena del crímen. Pero fue el mismo Allan Gore quien declaró su pasada aventura amorosa con Candy Montgomery y así ella pasó a ser la principal sospechosa.

El juicio declara inocente a Candy Montgomery

Candy contrató a un abogado de su iglesia, Don Crowder (Tom Pelphrey en Love and Death) para representarla en el juicio. Así, la mujer y su defensa alegaron que lo que ocurrió fue en defensa propia, por lo que se proclamó inocente durante el juicio.

De acuerdo a su testimonio (recapitulado en Texas Monthly), ella acudió a casa de Betty porque su hija mayor se estaba quedando con ellos y fue a recoger un traje de baño. Ahí fue cuando Betty Gore le exigió la respuesta de frente si había tenido una aventura con su marido.

Según los dichos de Candy, al aceptar la infidelidad, Betty fue al cuarto de servicio de donde sacó un hacha y la atacó, de esta forma, Montgomery le quitó el arma y la usó para defenderse.

A pesar de que, pasó la prueba del polígrafo y parecía que su testimonio era verdad, para muchas personas el realizar 40 cortes con un hacha podría parecer algo extremo para solo defenderte de un ataque.

Sin embargo, al final el jurado la declaró inocente. La mujer sigue viviendo en Georgia bajo su apedillo de soltera, Wheeler.