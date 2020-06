"Quizás solo fue mi inmadurez": Lea Michele pide disculpas por maltrato a sus compañeros de "Glee"

Lea Michele vio cómo este martes su reputación se demoronaba, después de que publicó un mensaje en apoyo a las protestas anti racismo que se han producido en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd, por parte de agentes policiales. Por eso, la intérprete se vio en la obligación de salir a pedir disculpas.

Michele vio que su mensaje fue respondido por parte del elenco de "Glee" acusándola de malos tratos en el set de la popular serie musical. "¿Te acuerdas cuando hiciste mi primer trabajo de televisión un infierno en vida?", la increpó la actriz Samantha Ware, detonando una serie de reacciones similares de parte de otras actrices y elevando el nombre de Lea a lo más comentado en las redes sociales este martes.

Ahora Michele hizo una publicación en Instagram refiriéndose a la situación, compartiendo un texto en formato de imagen en el que indicó que "si bien no recuerdo haber hecho esa declaración específica y nunca he juzgado a otros por su origen o el color de su piel, ese no es realmente el punto, lo que importa es que claramente actué de una forma que lastimó a otras personas".

Lea Michele en estos momentos espera a sus primer hijo.

Michel continúa en el texto indicando que "ya sea por mi posición privilegiada y mi perspectiva que hicieron que fuera percibida como insensible o inapropiada a veces, o quizás solo fue mi inmadurez y mi comportamiento innecesariamente difícil, me disculpo por mi comportamiento y por cualquier dolor que haya causado".

"Todos podemos crecer y cambiar y definitivamente he usado estos últimos meses para reflexionar sobre mis propias deficiencias", puntualizó.

La actriz también conectó su futura maternidad con estas palabras de disculpas: "me quedan un par de meses para convertirme en madre y sé que necesito seguir trabajando para mejorar y asumir la responsabilidad de mis acciones, para poder ser un verdadero modelo a seguir para mi hijo y poder transmitir mis lecciones y errores para que pueda aprender de mí".

"Escuché estas críticas y estoy aprendiendo, y aunque lo siento mucho, seré mejor en el futuro gracias a esta experiencia", finalizó.