Lanzan trailer para promocionar versión restaurada de "El Padrino 3"

Esta semana se liberó un primer adelanto promocional de lo que será un nuevo lanzamiento de "El Padrino 3", con una versión remasterizada de la película protagonizada por Al Pacino e inspirada por la obra literaria de Mario Puzzo.

Francis Ford Coppola comentó que "The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone entrega una experiencia completamente nueva... Creé un nuevo comienzo y final... A la película se le ha dado una nueva vida".

Con eso ya hay suficientes razones para los fanáticos de la emblemática película alimenten sus ansias de ver las modificaciones que propuso el director.

Esta nueva versión es 10 minutos más corta que la producción que se estrenó en cines en los noventas y tiene escenas reposicionadas dentro del metraje, para acomodar el espíritu de la entrega a modo de epílogo para la historia examinada en la trilogía.

"El Padrino Colofón: La Muerte de Michael Corleone" debutará en cines seleccionados de Estados Unidos, para posteriormente ser editada en Blu-Ray y formatos digitales el próximo 8 de diciembre.