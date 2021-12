HBO Max estrenó el pasado 18 de noviembre la serie 'The Sex Life of College Girls', creada por la estrella de The Office, Mindy Kalling, la que ha logrado obtener excelentes evaluaciones de la crítica.

Esta producción cuenta la historia de cuatro jóvenes que inician sus estudios en la Universidad Essex y serán compañeras de cuarto, todas ellas con personalidad muy distintas y distintas clases sociales, que tendrán que convivir durante el resto del año.

A pesar de estas diferencias, las jóvenes se adaptan rápidamente y comienzan a forjar una amistad, que sin duda se irá fortaleciendo con el pasar del tiempo.

La serie que está protagonizada por Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp y Alyah Chanelle Scott, estrenará los últimos dos capítulos este jueves 9 de diciembre, concluyendo así la primera temporada de la exitosa serie.

Sin embargo, hace algunas horas, se anunció que HBO Max realizará una segunda temporada, por lo que los seguidores podrán estar tranquilos porque habrá 'La vida sexual de las universitarias' para un buen rato.

Por ahora no se conocen mayores detalles, por lo que tendremos que esperar a que la plataforma de a conocer nueva información y fecha de estreno.