La Rueda del Tiempo es una de las principales apuestas que tiene Amazon Prime Video para este año, inspirada por la saga literaria de Robert Jordan, la producción ya estrenó sus primeros episodios.

Ambientada en un extenso y épico mundo en el que existe la magia y solo algunas mujeres pueden acceder a ella, la historia sigue a Moiraine, miembro de una organización femenina increíblemente poderosa llamada Aes Sedai, cuando llega a la pequeña ciudad de Two Rivers.

Allí se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes, uno de los cuales ha sido profetizado como el Dragón Renacido, que salvará o destruirá a la humanidad.

A propósito de este debut, Madeleine Madden y Zoe Robbins, quienes interpretan en las ficción a Egwene Al'Vere y Nynaeve al'Meara, respectivamente, conversaron con RedGol contando detalles de cómo fue la creación de esta nueva serie.

La Rueda del Tiempo: ¿Qué tanto se adentraron en los libros para crear a sus personajes?

Madeleine Madden explicó que "cuando hacemos una serie, la línea de tiempo es un poco diferente a cómo funciona en los libros. Para nosotras que compartimos el mismo proceso, leíamos mientras avanzábamos, pero hay puntos en que la serie se desvía un poco de los libros. Así que era importante que era importante que nos mantuviésemos en el presente, mientras grabábamos con nuestro personaje, eso nos ayudaba mucho".

"Es un tremendo trabajo el que hicieron los guionistas... De verdad lo digo. O sea, 14 libros y tratar de comprimir eso en una serie, no tengo idea cómo lo hacen. Mucho café y noches sin sueño. Es demasiado", añadió.

La Rueda del Tiempo: ¿Es más difícil o fácil para ustedes trabajar con un universo cuyos detalles están muy bien establecidos?

Zoe Robbins aseguró que "es más fácil trabajar cuando tienes un material original que está ahí cada vez que lo necesitas. Claro, son 14 libros, pero hay muchos recursos en línea que definitivamente utilizan, especialmente después de que fui reclutada. Estuve revisando en línea, en Youtube, leí, también en Twitter y todo estos tipos de lugares que pude sumergirme más en el mundo La Rueda del Tiempo".

"Lo que ha sido importante también, cuando llegué en un principio, fue liberarme del hecho de que había una enorme cantidad de fanáticos que estaba muy entusiasmada con este trabajo, y que no debía permitir que eso nos pusiera una presión en encima de ninguna forma. Además de poner toda la fe en que estábamos aquí por una razón, porque Rafe [Judkins, el showrunner] cree en nosotros y escribió esta hermoso trabajo junto a otros increíbles artistas".

"La integridad de los libros de La Rueda del Tiempo no se ha perdido para nada. Ellos han hecho un increíble trabajo para que la historia y la verosimilitud de sus elementos permanezca encapsulada. Ha sido maravilloso", recalcó.

La Rueda del Tiempo: ¿Cómo se siente interpretar a mujeres que controlan el poder por sobre los hombres en este universo?

Madeleine reveló que "tuvimos un Boot Camp (una especie de programa de capacitación especializado) un mes antes de comenzar a grabar. Físicamente fuimos puestos en forma a latigazos [comenta entre risas], con lecciones sobre cómo montar caballos, trabajo con dobles y tuvimos a un increíble coach de dialectos llamada Naomi Todd, y ella nos ayudó a encontrar más naturalmente el sonido de nuestros personajes. Algo que es de una importancia crucial cuando traes a la vida a un personaje".

"Interpretar a Egwene ha sido un gran honor, es maravillosa y la veo siendo una líder en nuestro mundo. Y me gustaría vivir en un mundo en el que haya muchas Egwenes comandando el espectáculo".

"Pero es increíble. Sabemos que este fue un casting a nivel mundial. Estar aquí es uno los máximos honores, además de trabajar con gente que es de lo más devota en la industria. Definitivamente no lo tomo a la ligera", complementó Madden.

La Rueda del Tiempo: ¿Qué es lo que valoran más y lo que más lo asusta de sus personajes?

Zoe reconoció que "me gusta que Nynaeve sea desinteresada. El estar dispuesta a poner las necesidades de los otros que ama en frente de las suyas es una característica muy hermosa y honorable".

"Y ella me asusta en general, no me gustaría cruzarme con Nynaeve de ninguna manera. Su capacidad de creer en sí misma y la seguridad que tiene, además de lo poderosa que es, no debería ser algo que la gente quisiera socavar, incluso a pesar de que lo hacen", sostuvo.

Por su lado, Madeleine propuso que "Egwene y Nynaeve son muy similares y muy diferentes. Pero el sentido del deber que tiene Egwene es una característica que es muy admirable. Es determinada, segura de sí misma, a pesar de que tiene algunas dudas sobre ella de vez en cuando. Me gustaría tener algo de eso".

"Eso es algo que también me asusta. Me encanta, pero tal vez es algo de temer, porque me cuesta entender cómo puedes tener tanta confianza todo el tiempo. Es así, y es fascinante", concluyó.