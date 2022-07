Originalmente se editó en 1992 y ahora tendrá una versión especial para conmemorar 30 años del inolvidable momento que paralizó a los fanáticos de los cómics: La Muerte de Superman.

DC Comics anunció este miércoles la edición de The Death of Superman 30th Anniversary Special, un trabajo que presenta cuatro historias completamente nuevas que exploran el impacto duradero que tuvo la muerte de Clark en su familia y amigos, así como nueve pinups y portadas variantes de algunos de los nombres más importantes de los cómics.

Para el trabajo la editorial decidió reunir ha reunido a los equipos creativos originales de Dan Jurgens y Brett Breeding; Roger Stern y Butch Guice; Louise Simonson y Jon Bogdanove; y Jerry Ordway y Tom Grummett.

En la historia de la publicación, Doomsday, una criatura con un único propósito de muerte y destrucción aterriza en la Tierra, arrasando con todo y con cualquiera, que se atreva a interponerse en su camino. La Liga de la Justicia hace un intento valiente pero desesperado de detener al gigante desconocido.

Cuando la bestia se acerca a Metrópolis, Superman responde a la llamada para detenerlo y entonces sucede lo impensable. El Hombre de Acero... está muerto.

La Muerte de Superman - Aniversario 30 | ¿Cuáles son las nuevas historias de la edición especial?

The Death of Superman 30th Anniversary contendrá las siguientes nuevas historias:

- The Life of Superman, de Dan Jurgens, Brett Breeding, Brad Anderson y John Workman: Un joven Jon Kent descubre en la escuela que su padre había muerto años antes. ya que sus padres nunca le contaron sobre ese fatídico día. En medio de lidiar con esta emotiva noticia, Jon y Clark deben unirse para luchar contra un nuevo villano relacionado con Doomsday llamado DOOMBREAKER.

- Standing Guard, de Roger Stern, Butch Guice, Glenn Whitmore y Rob Leigh: La batalla épica entre Superman y Doomsday desde la perspectiva de los Guardianes.

- Time, de Louise Simonson, Jon Bogdanove, Glenn Whitmore y Rob Leigh: La historia de cómo se vio la muerte de Superman desde la perspectiva de John Henry Irons.

- Above and Beyond, de Jerry Ordway, Tom Grummett, Doug Hazlewood, Glenn Whitmore y Rob Leigh: Una poderosa historia de Ma y Pa Kent viendo a su hijo luchar contra Doomsday en directo por televisión y repasando los álbumes de fotos de Clark con la sensación de que su hijo siempre se impone.