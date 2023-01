Una lista tentativa de invitados a lo que será La Gala del Festival de Viña del Mar fue revelada este domingo por el espacio de farándula online Que Te Lo Digo, donde se especificó que, a pesar de la reticencia de la televisión con la farándula, los rostros podrían acudir reflejan exactamente un potencial polémico y para generar impacto.

¿Quiénes están en la lista de invitados de La Gala de Viña?

Fue el periodista Luis Sandoval quien se la jugó con algunos de los nombres, especificando que "TVN y Canal 13, los canales organizadores, envían solamente cuatro invitaciones a Mega y a Chilevisión".

"En el programa satélite que hacen en conjunto Canal 13 va a poner el equipo de producción y TVN va a poner el equipo técnico. El canal que recibe esta invitación es el que finalmente decide a quién envía", añadió.

Así fue que se lanzó a comentar que "en Mega los invitados a la gala de viña 2023 son Karen Doggenweiler, Rodrigo Sepúlveda, José Antonio Neme y la cuarta invitación ellos se imaginan que Mega querría potenciar a Carolina Arregui o a alguien del elenco de Casados con Hijos".

"De Chilevisión está invitada Diana Bolocco junto a Cristián Sánchez, que son la pareja emblema de las galas. Estaría invitado Jean Philippe Cretton, que pasaría obviamente con Pamela Díaz. Julio César Rodríguez. Y me dicen también que de figura femenina podría asistir Emilia Daiber y la Fran García-Huidobro, porque vienen los estelares y la Fran es ‘la dama de hierro’ de la gala", especificó el ex Me Late.

En tanto, por el lado oficial, Sandoval expuso que "de la lista entre TVN y Canal 13 estos son los invitados que se filtró. Está considerada para pasar por la alfombra roja Yamila Reyna, María Elena Dressel, Priscila Vargas, Sergio Lagos y Nicole, Rayén Araya, Begoña Basauri, Yazmín Vásquez, María Jimena Pereira, Carmen Gloria Arroyo, Ivette Vergara, Pancho Saavedra, Pedro Ruminot".

También advirtió que "a Jorge Zabaleta lo invitaron, pero parece que tiene un compromiso esa semana".

"También Francesco Gazzella y Tomás Gonzaléz, que iría como invitado del programa Aquí se Baila. Tonka y Eduardo Fuentes son los animadores de la Gala", recordó sobre una información que ya había sido anunciada.

Finalmente, Luis comentó que "del grupo de Me Late al único que habrían invitado y que ya lo llamaron es Daniel Fuenzalida".

¿Cuándo es La Gala de Viña?

La Gala de Viña verla su retorno este febrero, después de tres años de ausencia. La última fue en 2019, mientras que el 2020 no se realizó debido al estallido social. En tanto, 2021 y 2022 no hubo porque el mismísimo certamen musical fue cancelado debido a la pandemia.

Ahora, la alfombra roja se realizará el viernes 17 de febrero en el frontis del Casino de la Ciudad Jardín, aunque en un formato más reducido que en la última década y "por recomendación de la alcaldesa se busca bajarle el tono farandulero o trivial", según dijo Andrés Caniulef en Mucho Gusto.