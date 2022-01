Kel Calderon ha tenido unos últimos meses intensos, por lo mismo el hecho de que bajara considerablemente de peso no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes le consultaron por las razones de su cambio físico.

Fue en las historias de Instagram y en la clásica dinámica de la caja de preguntas que una de sus seguidoras le preguntó "¿Me das el dato de cómo bajaste de peso? Es mi lucha eterna".

Entonces, la hija de Raquel Argandoña manifestó que "pucha, me complica un poco responder esta pregunta porque siento que siempre se valora mucho el 'estás más flaca' o el bajar de peso y en verdad lo importante es que cada uno se sienta cómodo con como sea que esté, kilos más kilos menos, mientras la persona esté contenta ¿Qué importa?".

Aún desde esa perspectiva, Kel no dejó a la usuaria sin respuesta, porque posteriormente se volcó a contar detalles.

Kel Calderón: ¿Cómo explicó la hija de Raquel Argandoña su pérdida de peso?

"Yo sí he bajado harto de peso (16 kilos), pero porque volví a hacer mucho deporte con @victorkorua (personal trainer) hace un año (Lo había dejado durante toda la pandemia/cuarentenas)", partió resaltando.

Además, recibió las recomendaciones de una especialista para "ordenar mis comidas y la manera en que me alimento".

La misma doctora "me ha enseñado a priorizar cosas que le hacen bien a mi cuerpo más que comer por comer... Me siento infinitamente mejor ahora que hace dos años y eso es bkn, tengo más energía, ando con mejor ánimo y eso me tiene feliz".

"Espero que te sirvan los ratitos si es algo que quieres hacer por ti", le indicó a la usuaria.