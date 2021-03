"El mismo precio al que la compré": Critican a Kathy Bodis por intentar vender una planta a $199.990

La influencer Kathy Bodis hizo noticia esta semana por una particular situación: Intentar vender una planta a ¡¡¡199.990 PESOS!!!. Sí, leíste bien, a ese excesivo precio.

A través de sus historias en Instagram, la asesora de imagen compartió la fotografía a sus más de 140 mil seguidores con la planta y el valor al cual lo estaba comercializando, donde inmediatamente los usuarios le reprocharon el precio excesivo.

¿Pero qué tiene de particual y especial el vegetal? Bueno, se trata de una planta conocida como bananero, de nombre científico Musa x paradisíaca, habituada a ambientes tropicales. Es común encontrarla en versiones pequeñas, pero Bodis compró una que medía dos metros y medio.

La publicación de Kathy Bodis vendiendo su planta.

De hecho, según contó a Las Últimas Noticias, la compró en un vivero en la comuna de Vitacura, sin embargo, tras leer sobre sus cuidados, tomó la decisión de publicarla en sus redes sociales. La imagen se viralizó de manera rápida, en especial en Twitter, donde las críticas fueron bastante fuertes.

“Es el mismo precio al que la compré (…) La gente paga una millonada por un iPhone pero encuentran que un árbol que nos da oxígeno está caro. Siento que la vida está al revés”, afirmó Kathy Bodis.

Aunque esto la ayudó a buscar asesoramiento profesional, lo que provocó que cambiara de opinión y decidiera no venderla. "Ya no quiero venderla, pero no sé si me baje la tontera más adelante de nuevo. Es una planta que requiere de cuidados, quizás la vendería si no puedo darles esos cuidados y en pos de hacer lo mejor para la planta", señaló.