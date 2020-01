¿Qué le sucede? Karol Lucero se muestra desnudo duchándose

Lejos de alejarse del foco de la atención con su salida de Mega y Radio Carolina, Karol Lucero permanece muy activo en redes sociales publicando sus hazañas fuera de los medios. Pero además ha revelado material del recuerdo, para recalcarle a sus seguidores las razones para alejarse de sus puestos de trabajo.

Fue el caso que se dio este jueves, cuando rindiéndole tributo al clásico hashtag de Instagram #TBT (Throwback Thursday) lanzó a su perfil un clip en el que da cuenta de la exhaustiva rutina que cumplía cuando estaba trabajando, recordando aquella vez que grabó todo un día de sus actividades. Y en medio del video se muestra hasta desnudo, duchándose, sin una pizca de pudor.

En el texto que acompaña su nuevo registro en la red social explica que "varios días de 24 horas sin parar durante varios años en diferentes actividades me estaban pasando la cuenta, no porque estaba cansado o no hacía lo que me gustaba".

La realidad, según indica el influencer, "estaba descuidando otros sueños; antes de ser padre le prometí a mi tata que viajaría por el mundo conociendo los lugares que estudiábamos y veíamos juntos en un atlas. Llego la hora y el momento; este #2020 ✈️��".

Karol Lucero recientemente prensentó un book trailer para su libro "Like: El fracaso, mi mejor oportunidad", en el que indaga en los detalles de su biografía. Junto con ello ha publicado parte de lo que han sido sus viajes a la sierra boliviana.