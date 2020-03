La gigantesca polémica que desató el odio contra Karol G y Anuel AA por el video de Bad Bunny

Karol G y Anuel AA irrumpieron intempestivamente entre los temas más comentados de Twitter durante el fin de semana, después de la aparición del video de Bad Bunny, "Yo Perreo Sola".

En el clip, Benito Martínez aparece caracterizado como mujer en distintos pasajes, lo que ya ha causado más de un debate en el mundo de la música urbana.

El lanzamiento fue el viernes y para la tarde del sábado comenzó a viralizarse el pantallazo de un par de tuits supuestamente publicados por Karol G, en los que cuestionaba el acto transformista de Bad Bunny, sobre todo desde la perspectiva conservadora que "siempre" ha cultivado, algo en lo que incluía a su pareja Anuel AA.

La imagen no tardó en expandir su presencia en redes sociales y cuando los nombres de los aludidos ya marcaban presencia en los trending topics, un supuesto pantallazo de las historias de Anuel AA llegó para alimentar aún más la ya incendiaria situación en que miles de usuarios condenaban las palabras de la captura previa.

Todo ardía en las plataformas digitales de Karol G y Anuel AA. Al punto de que lo que parecía una tontería de algún troll cobró tal repercusión que la cantante decidió hacerle frente a los tuits.

Tanto en Twitter como en sus historias de Instagram, la cantante dejó saber su molestia con la situación y recalcando que las imágenes viralizaban aludían a mensajes falsos.

"Nunca fueron palabras mías!Jamás en mi vida he tenido problemas con nadie ni por su raza ni por su inclinación sexual. JAMÁS", recalcó la voz tras "Tusa".

Posteriormente, Karol G quiso recalcar su postura de apoyo ante la diversidad sexual, con la captura de una de sus presentaciones en la que apareción con la bandera representativa de la comunidad LGBTIQ+.

Mientras que en otro tuit, lanzó: "Uno NO ES lo que los medios y personas amarillistas se inventan. Al final se quedan los de siempre, los verdaderos, Los que te conocen y saben qué harías y que no".

Si me molesto y me indigna! Lo difícil que es tener feliz a todo el mundo. Pasándose la vida explicando que uno NO ES lo que los medios y personas amarillistas se inventan. Al final se quedan los de siempre, los verdaderos, Los que te conocen y saben qué harías y que no ❤️��