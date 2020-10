Karla Constant deja en evidencia lo grande que está su hijo Pedro en su cumpleaños número 12

¡Todo un jovencito! Karla Constant gritó a los cuatro vientos lo feliz que está por estos días a propósito de que su hijo Pedro cumplió 12 años de edad. La conductora de televisión utilizó su cuenta de Instagram para publicar una foto de él en la actualidad donde le dedica emotivas palabras.

Seguidores de la ex figura televisiva inmediatamente reaccionaron sorprendidos al ver lo grande que está el preadolescente, quien luce esbelto en la instantánea que compartió su mamá.

“Que guapo y que grande está”, “Que está grande Pedrito, se pasó. Feliz cumpleaños”, “Que lindo y grande está Pedrito, feliz cumpleaños para él”, “Ohh Carlita, yo recuerdo a tu Pedrito cuando tenía 3 añitos”, “Lindo Pedrito, hermoso jovencito. Mil felicidades para él y para ti por ser su mamá” y “Feliz Cumpleaños a Pedro, está gigante”, son algunos de los comentarios que destacan en el post que supera los 5 mil likes.

El cariñoso saludo de Karla Constant a su hijo

La animadora no ocultó su emoción al ver cuánto ha crecido Pedro este último tiempo y escribió un conmovedor mensaje en el que asegura que le faltan palabras para contar todos los bellos momentos que han vivido juntos.

"Feliz cumple mi Pedro de mi corazón! Feliz día, feliz año y feliz vida!!!! Te amoooo tanto tanto tanto. Podría escribir y escribir todo lo que siento por ti, las cosas vividas, imágenes maravillosas de estos 12 años que no cabría acá! Te adoro. Dios te bendiga amor", escribió junto una fotografía donde el menor aparece sonriente.

¿Karla Constant podría convertirse en madre a sus 47 años?

La comunicadora no descarta agrandar la familia. Al menos así lo confirmó durante su visita a “Sigamos de Largo”, programa donde habló sobre la posibilidad de darle un hermanito a Pedro y Rocco, sus dos hijos.

"Todo el mundo me dice, ‘pero, ¿cómo a esta edad?’ y yo digo ‘¿cuál es el problema?", precisó en el late de Canal 13.

"Todo el mundo me metió todos los miedos, que ‘con suerte, ojalá no tenga esta u otra enfermedad’, y yo le dije al Andrés (su esposo), sabí que no vamos a escuchar más a nadie", relató sobre su embarazo cuando tenía 43 años.

"Y nació perfecto, bello, simpático. Es el concho, es súper agrandado, y debo confesar que aún duerme con nosotros", agregó.