Karen Bejarano volvió a referirse a los problemas de salud mental a través de redes sociales, aunque ahora en particular habló de las crisis de ansiedad, a propósito de que sus seguidores le pidieron aclarar algunas dudas.

En la ya tradicional dinámica de las cajas de preguntas en las historias de Instagram, una usuaria interrogó: "Karencita ¿Te han dado crisis de ansiedad? ¿Cómo lo controlas?".

"La verdad es que sí, las tengo de vez en cuando, pero mi psicóloga y mi psiquiatra están atentas a cualquier cosa y me ayudan a bajar la ansiedad conversando con ellas. Me hacen estar presente y me traen de vuelta", explicó de vuelta Bejarano.

Karen Bejarano: ¿Cómo maneja las crisis de ansiedad?

Ya que estaban en el tema, otra usuaria decidió mantenerlo vivo y lanzó: "tengo ansiedad generalizada y hay días que no logro salir de mi cama, tu sientes eso?".

Karen una vez más al rescate replicó: "Por supuesto que me pasa!"

"Es tremendamente agotador para quienes nos rodean, porque no saben cómo sacarte de ahí", detalló de manera sincera.

Y entonces, la participante de El Discípulo del Chef complementó: "A mí me pasa que mientras más me insisten, más me angustio. Prefiero dejar que me pase solo el malestar y no obligarme a sentirme bien".