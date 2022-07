El cantante español fue consultado por las imágenes virales y no eludió la pregunta.

El ritual ya está establecido. Cada vez que llega el mes de julio, los memes con Julio Iglesias como protagonista estallan a través de las redes sociales. Pero ahora las palabras del mismísimo cantante español también han sido compartidas para revelar qué piensa sobre las imágenes virales que lo resucitan digitalmente cada año.

Así como cada año reviven las publicaciones en torno al artista, por esta época del año en particular también se recuperan las declaraciones que el intérprete dio a la revista Hola! en 2015 entregando su percepción sobre la humorada de internet.

¿Qué piensa Julio Iglesias de los memes de julio?

Y es que en ese entonces los memes ya daban vuelta en las plataformas y la publicación le preguntó su parecer al artista, quien aseguró que "los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente... pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos".

Aunque, por otro lado, también admitió que "no los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa".