"A no aflojar en sus puntos de vista y luchar por sus derechos!": JC Rodríguez habla tras PCR positivo

Julio César Rodríguez salió a entregar unas palabras a sus seguidores por primera vez desde que arrojó positivo en el test de coronavirus, tras su segundo PCR.

Por medio de su Instagram, el rostro de Chilevisión extendió unas palabras de agradecimiento y apoyo para la gente.

"Gracias por tanto cariño!!! Finalmente hoy me avisaron que era positivo!!! Así que estaré aislado en casa un tiempo!!!", lanzó junto a una imagen que

Además, llamó "a no aflojar en sus puntos de vista y luchar por sus derechos! Gracias y más gracias! Acá con la Blanqui que no me la puedo sacar de encima ni en cuarentena!".

No tardaron en llegar los mensajes de apoyo de famosillos locales. "CUÍDATE mucho!!", le dijo Camila Andrade; "Ánimo querido Jc", lanzó Pancho Saavedra.

Conty Ganem se extendió mas: "Te extrañaremos en el matinal, ya te lo dije en la tarde cuidate ♥️♥️♥️ te quiero Julito".