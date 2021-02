Julio César Rodríguez revela los motivos por el que mantiene su relación de pareja en privado

El animador de CHV habló con el panelista de Me Late, Andrés Caniulef, donde respondió a las preguntas sobre su relación de pareja.

El periodista le preguntó si estaba pololeando, a lo que el conductor de Contigo en la Mañana señaló: "Sí, hace bastante tiempo". Rodríguez lleva una relación desde hace más de un año con la cosmetóloga Natu Paulina, sin embargo, la relación no ha sido expuesta a través de los medios o de las redes sociales.



Sobre el tema, Julio César comentó los motivos por los que no ha expuesto su relación al ojo público. "Lo que pasa es que mi pareja no es del mundo de la televisión ni nada. Entonces, hemos tratado hace mucho tiempo de que la cosa sea piola y eso ha sido súper bueno. Quizás, si no hubiese sido así ya no estaríamos juntos. Entonces, esa es una decisión más de ella, y eso es muy bueno", señaló el rostro de Chilevisión.

Luego agregó "Una cosa es negarlo y otra cosa distinta es tratar de que la cosa se mantenga así, porque las personalidades son distintas para alguien que trabaja en la televisión y alguien que no trabaja en la televisión. Las cosas se toman de distinta forma", complementó.

Revisa las declaraciones a continuación.