Julio César Rodríguez cuenta los motivos por los que no comparte fotos junto a su pareja

El conductor de Contigo en la Mañana se encuentra de vacaciones actualmente junto a su familia, donde ha compartido imágenes a través de sus redes sociales de las actividades que han ido realizando juntos.

Sin embargo, sus seguidores le preguntaron por qué nunca subía fotos con su pareja, recordemos que el animador esta en una relación desde el 2019 con Natalia Paulina.

Una de sus seguidoras en la red social le comentó la imagen que había subido junto a sus hijos, sin Paulina. "Pero falta la polola, poh" le señalaron. A lo que Julio César respondió "a mi polola le gusta estar conmigo, no salir en la foto. Así que puedes estar tranquila".

Tras esto el animador aprovechó la oportunidad para responder otro mensaje de uno de sus seguidores, donde le preguntaban por que decidió salir de vacaciones. "Como dijiste en la tv que no saldrías de vacaciones y como se lo explicarías a tus hijos? le señaló un seguidor.

Rodríguez contestó que "¡No fue así! No pude salir de vacaciones cuando me correspondía por que la Región Metropolitana bajo su fase ya antes del permiso de vacaciones le dije a una diputada que lo que más me había costado era explicarle a mis hijos, porque nosotros aún no tomábamos vacaciones si sus amigos igual estaban de vacaciones. Eso. Después salió el permiso de vacaciones y acá estamos. ¿entendió ahora?. le indico el periodista.